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بالصور..تكثيف أمنى بمحيط مجمع محاكم طنطا تزامنا مع توافد مرشحى البرلمان

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بالصور..تكثيف أمنى بمحيط مجمع محاكم طنطا تزامنا مع توافد مرشحى البرلمان بالصور..تكثيف أمنى بمحيط مجمع محاكم طنطا تزامنا مع توافد مرشحى البرلمان
تشهد محكمة طنطا الابتدائية حالة من التعزيزات الأمنية المكثفة، بالتزامن مع توافد المرشحين فى انتظار اللجنة العليا لتقديم أوراق ترشحهم.

وقام اللواء حسام خليفة، حكمدار الغربية، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام، والعقيد محمد الميدانى رئيس مباحث مجمع المحاكم والنقيب محمد أبو العطا قائد حرس مجمع المحاكم وحسن صابر مدير عام مجمع المحاكم بطنطا، بتفقد الغرف المخصصة داخل محكمة طنطا الابتدائية للمرشحين للبرلمان، وتلقى طلبات مرشحى مجلس النواب بالغربية مطالبا الجميع بالالتزام والهدوء.

وأعرب المئات من مرشحى البرلمان بالغربية عن غضبهم من عدم تجهيز قاعة استراحة للمرشحين، بدلا من وقوفهم فى الشارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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