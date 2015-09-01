بالفيديو.. السيسى يطلع على آليات العمل بأكبر موانئ العالم فى ختام زيارته لسنغافورة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، ميناء سنغافورة البحرى، فى ختام زيارته لسنغافورة، حيث اطلع على آليات العمل فى الميناء الذى يعد من أكبر وأهم موانئ العالم.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شرح من رئيس هيئة ميناء سنغافورة فوك سيو واه، حول أسلوب العمل فى الميناء والذى يتم إليكترونيا، حيث يتم الانتهاء من إجراءات تفريغ الحاويات فى نحو 25 ثانية نظرا للوجيستيات المبهرة للميناء والنقل الإلكترونى الذى أصبح أساس تقدم النقل البحرى.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه للاستفادة من الخبرة السنغافورية فى إقامة وإدارة الموانئ، داعيا رئيس هيئة ميناء سنغافورة إلى المجىء لمصر للإسهام فى نقل الخبرة المعلوماتية وإقامة أرصفة حاويات فى ميناء شرق التفريعة، الذى أعرب الرئيس عن أمله فى الانتهاء منه بنهاية عام 2016. ورحب رئيس هيئة ميناء سنغافورة بالتواجد فى مصر ونقل خبراتهم فى نقل وتشغيل الموانئ.

وعقد الرئيس السيسى والوفد المرافق له اجتماعا بمقر المبنى الإدارى لهيئة ميناء سنغافورة، مع رئيس هيئة ميناء سنغافورة لبحث أوجه التعاون مع هيئة قناة السويس وتطوير الموانئ المصرية، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بإقامة الموانئ الجديدة المزمع تنفيذها فى إطار خطط تنمية محور ومنطقة قناة السويس، والتى تطمح مصر إلى إقامتها وفقا لأحدث النظم العالمية.

وعقب الاجتماع، توجه الرئيس السيسى والوفد المرافق له إلى ميناء سنغافورة ليشاهدوا على الطبيعة سير العمل فى الميناء وعلى الأرصفة وطرق التعامل التكنولوجية مع الحاويات.

وتعد هيئة ميناء سنغافورة أحد أهم مجموعات الموانئ فى العالم، وتشارك فى إدارة نحو 40 ميناء فى 16 دولة فى آسيا وأوروبا والأمريكتين.

وقد رافق الرئيس السيسى خلال الزيارة وزراء الخارجية والاستثمار والرى والموارد المائية ورئيس هيئة قناة السويس.

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