اليوم.. "لجنة الزكاة" بالأزهر تصرف 17 مليون جنيه لصالح المستحقين

قررت لجنة الزكاة بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر، صرف مبلغ 17 مليون جنيه لمستحقى الزكاة بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر.

وتعد هذه الدفعة هى الثالثة لهذا العام، حيث تقوم إدارة الحسابات الخاصة بصرف دفعة كل ثلاثة أشهر فى بداية مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر، وذلك للأسر التى قامت بالتسجيل فى قواعد البيانات الخاصة بالمشيخة.

ومن المقرر أن يكون صرف هذه الدفعات فى كل مكاتب البريد بمحافظات مصر لحوالى 63 ألف أسرة فقيرة من المستحقين لأموال الزكاة.

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