تكدس مرشحى البرلمان أمام مجمع محاكم طنطا.. وتكثيف أمنى بمحيط المجمع

توافد المئات من مرشحى البرلمان من الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء أمام مجمع محاكم طنطا بميدان المحطة، انتظارًا لفتح الباب لتقديم أوراق ترشحهم.

وأعرب المرشحون عن غضبهم من عدم فتح الخزينة ومنافذ المظروفات منذ أمس بسبب التكدس الذى تشهده المحكمة منذ الساعات الأولى.

ورفضت القيادات الأمنية الكشوف التى اجتهد بعض المرشحين فى كتابتها حسب أولوية الحضور مؤكدين كل مرشح يتقدم بنفسه بعد فتح باب المحكمة فى المواعيد الرسمية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

كما تشهد محكمة طنطا الابتدائية تعزيزات أمنية على مستوى عال، وتمركز قوات الأمن للسيطرة على أى أعمال شغب يعكر صفو عمل لجنة الانتخابات بالغربية.

على صعيد آخر تفقد اللواء حسام خليفة، حكمدار الغربية، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، والعقيد محمد الميدانى رئيس مباحث مجمع المحاكم والنقيب محمد أبو العطا قائد حرس مجمع المحاكم وحسن صابر مدير عام مجمع المحاكم بطنطا، الغرف المخصصة داخل محكمة طنطا الابتدائية للمرشحين للبرلمان، وتلقى طلبات مرشحى مجلس النواب بالغربية مطالبا الجميع بالالتزام والهدوء.