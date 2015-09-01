ماهي حقيقة صورة ظهور شمسين في طنجة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة التقطت عند شروق شمس الأحد، بمدينة طنجة المغربية، تظهر فيها "شمس" مجاورة للشمس الأصلية، لتنضم المدينة إلى عدد من المدن حول العالم، التي تشهد هذه الظاهرة "المثيرة للجدل".

واكد العلماء انها ظاهرة طبيعية تظهر عند شروق الشمس، وتنتج عن تصادف تجمع بلورات ثلجية في الغلاف الجوي، لتنعكس الشمس الحقيقية على "تجمع البلورات" فتبدو كأنها شمس موازية.

ويفسر بعض المتدينين "ظهور شمسين"، بحلول علامات الساعة، وكذا اقتراب قدوم الدجال، رغم عدم وجود أي حديث أو آية تشير إلى ذلك، في حين، وضح علماء الفلك حقيقة الأمر، مؤكدين أن ظهور "الشمسين" حقيقة وليس كذبا.

شبكةعيونالإخبارية

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