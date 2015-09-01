كندا: الحرب على داعش فى وسوريا والعراق لم تحقق المطلوب منها

أعتبر رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر، أن الحرب على تنظيم داعش فى سورية والعراق لم تحقق المطلوب منها حتى الآن.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء الاثنين، عن هاربر قوله إن "التدخل كان له أثر فى وقف تقدم التنظيم المتشدد إلى حد كبير، خاصة فى شمال العراق، وإلى حد ما فى أجزاء أخرى من العراق وسوريا، ربما ليس كما كنا نحب".

وأشار إلى أن كندا تحتاج إلى "استراتيجية مستمرة وطويلة" مع حلفائها الدوليين فى المعركة ضد هذا التنظيم المتشدد.

وكان الدور الكندى فى السابق مقتصرا على تنفيذ عمليات ضد داعش فى العراق قبل أن تقرر توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضمن التحالف الدولى الذى تقوده جارتها الولايات المتحدة ضد داعش لتشمل مواقع تخضع لسيطرة التنظيم المتشدد فى سوريا.

ويوجد 70 جنديا من القوات الخاصة الكندية شمال العراق، وتشن ست قاذفات مقاتلة هجمات على مواقع داعش فى العراق وسوريا.

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