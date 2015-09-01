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إصابة جندى إسرائيلى خلال محاولة لتوقيف ناشط فى حماس بالضفة الغربية

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إصابة جندى إسرائيلى خلال محاولة لتوقيف ناشط فى حماس بالضفة الغربية إصابة جندى إسرائيلى خلال محاولة لتوقيف ناشط فى حماس بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان، أن أحد جنود حرس الحدود الإسرائيلى جرح ليل الاثنين الثلاثاء خلال عملية للجيش فى جنين (شمال الضفة الغربية) لمحاولة توقيف ناشط "مهم" فى حركة حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، أن العملية الإسرائيلية لم تسفر عن إصابات فى الجانب الفلسطينى.

وأوضح البيان، أنه خلال العملية "دعت قوات الأمن عدة مرات هذا الناشط إلى الاستسلام قبل تدمير مبنى يفترض أن الناشط الذى يجرى البحث عنه تحصن فيه".

وأضاف الجيش، أنه "سمعت عيارات نارية فى القطاع وظهر مئات الفلسطينيين واخذ الحشد يرشق القوات الإسرائيلية بحجارة وزجاجات حارقة مما أدى إلى إصابة أحد عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة".

من جهتها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الجندى قد يكون إصيب برصاص عسكريين آخرين.

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مصر 365