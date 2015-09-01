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المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى اليوم ممثلين المؤتمر الوطنى فى تركيا

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى اليوم ممثلين المؤتمر الوطنى فى تركيا المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى اليوم ممثلين المؤتمر الوطنى فى تركيا
يلتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" بالعاصمة التركية اسطنبول.

وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا فى بيان لها الاثنين ، إن الهدف من اللقاء التشاورى هو مناقشة سبل المضى قدماً فى عملية الحوار بهدف التوصل إلى حل سلمى للأزمة السياسية والنزاع العسكرى فى ليبيا.

وأوضحت البعثة أن اللقاء سينعقد قبل بدء جلسة الحوار المزمعة فى جنيف فى 3 سبتمبر 2015، وذلك لمناقشة متطلبات المؤتمر الوطنى العام المتعلقة بالاتفاق السياسي.
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