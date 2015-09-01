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وزير الداخلية السابق يواجه "مرسى" خلال شهادته فى "التخابر مع قطر" اليوم

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وزير الداخلية السابق يواجه "مرسى" خلال شهادته فى "التخابر مع قطر" اليوم وزير الداخلية السابق يواجه "مرسى" خلال شهادته فى "التخابر مع قطر" اليوم
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، اليوم الثلاثاء، نظر الجلسة رقم 50 من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى أقوال "مصطفى طلعت الشافعى"، مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا، والذى أحيل إلى المعاش، لسؤاله عن كيفية أو طبيعة العمل داخل مؤسسة الرئاسة.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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