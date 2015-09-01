مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة بـ"صحراوى المنيا الشرقى"

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة ملوى، وقد أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وهم "صلاح محمد على"، 34 سنة، بالإضافة إلى 3 أشخاص مجهولى الهوية.

فيما أصيب 8 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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