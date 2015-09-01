مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة بـ"صحراوى المنيا الشرقى"

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى.إعلان - Ads إعلان - Ads
فيما أصيب 8 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة ملوى، وقد أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وهم "صلاح محمد على"، 34 سنة، بالإضافة إلى 3 أشخاص مجهولى الهوية.
فيما أصيب 8 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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