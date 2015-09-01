بالصور.. توافد العشرات على المطار لاستقبال بعثة منتخب مصر لألعاب القوى

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، توافد عشرات المواطنين لاستقبال بعثة منتخب مصر لألعاب القوى القادمة من العاصمة الصينية بكين عقب مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت فى الفترة من 22 وحتى 29 من أغسطس الماضى.

ورقص المواطنون على أنغام السمسمية والمزمار البلدى رافعين اللافتات التى تحمل صور الأبطال المصريين المشاركين فى البطولة.

وكان لاعب النادى الأهلى إيهاب عبد الرحمن، قد حصل على الميدالية الفضية فى رمى الرمح واللاعب مصطفى الجمل على المركز السابع فى رمى المطرقة.

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