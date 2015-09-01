بالصور.. وصول بعثة منتخب مصر لألعاب القوى عقب مشاركتها فى بطولة العالم ببكين

وصلت مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر لألعاب القوى القادمة من العاصمة الصينية بكين، عقب مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت فى الفترة من 22 إلى 29 من أغسطس الماضى.

وكان قد حصل لاعب النادى الأهلى إيهاب عبد الرحمن على الميدالية الفضية فى رمى الرمح، واللاعب مصطفى الجمل على المركز السابع فى رمى المطرقة.

وتوافد على المطار العشرات من المواطنين لاستقبال البعثة وتراقص العشرات على أنغام السمسمية والمزمار البلدى؛ رافعين اللافتات التى تحمل صور الأبطال المصريين المشاركين فى البطولة.



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