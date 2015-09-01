ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى فى زيارة بكين من اليوم وحتى الخميس

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء فى زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الصينيين حول تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات.

ويتضمن برنامج الرئيس السيسى فى بكين خلال اليوم الأول إجراء لقاء مع رئيس مجلس شركة هاواوى الصينية للاتصالات.

كما يجرى الرئيس السيسى غدا الأربعاء مباحثات هامة مع الرئيس الصينى شى جين بينغ فى قاعة الشعب، كما يجرى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الصينية.

ويجرى الرئيس السيسى أيضا مباحثات مع رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ مساء غد، ويقيم الرئيس الصينى عشاء رسميا على شرف الرئيس السيسى.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى فى اليوم الثالث الخميس حضور العرض العسكرى الذى يقام بمناسبة احتفالات الصين بعيد النصر.

تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى الصين فى إطار جولة أسيوية تشمل أيضا سنغافورة وإندونيسيا.