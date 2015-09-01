أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى فى زيارة بكين من اليوم وحتى الخميس

Google+ Print
ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى فى زيارة بكين من اليوم وحتى الخميس ننشر جدول أعمال الرئيس السيسى فى زيارة بكين من اليوم وحتى الخميس
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء فى زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الصينيين حول تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات.

ويتضمن برنامج الرئيس السيسى فى بكين خلال اليوم الأول إجراء لقاء مع رئيس مجلس شركة هاواوى الصينية للاتصالات.

كما يجرى الرئيس السيسى غدا الأربعاء مباحثات هامة مع الرئيس الصينى شى جين بينغ فى قاعة الشعب، كما يجرى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الصينية.

ويجرى الرئيس السيسى أيضا مباحثات مع رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ مساء غد، ويقيم الرئيس الصينى عشاء رسميا على شرف الرئيس السيسى.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى فى اليوم الثالث الخميس حضور العرض العسكرى الذى يقام بمناسبة احتفالات الصين بعيد النصر.

تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى الصين فى إطار جولة أسيوية تشمل أيضا سنغافورة وإندونيسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365