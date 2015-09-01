صحة الشرقية تغلق مخبزا سياحيا ومصانع مواد غذائية بدون ترخيص بمشتول السوق

أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية صحة الشرقية أن مكتب مراقبة الأغذية التابع لإدارة مشتول السوق الصحية، شن عددا من الحملات على مصانع ومحلات الأغذية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إغلاق مخبز سياحى ومحل بقالة فى كفر أبراش، ومصنع ألبان فى المحطة، ومحل عطارة ومعمل ألبان فى قرية نبتيت، وذلك لوجود خطر داهم منهم على الصحة العامة للمواطنين وعدم حيازة أصحابها ترخيص.

وأشار إلى أنه تم إيقاف نشاط مخبز 1/2 بمشتول ومستودع مياه فى المحطة، لتمثيلهم خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 105 كيلو أغذية مختلفة، ولفت فرحات إلى أن الحملة كانت برئاسة صبحى الشحات رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية، وإشراف الدكتور خالد أحمد فوزى مدير عام الطب الوقائى والرعاية الأساسية وجمال محمد السيد رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأعلن مدير إدارة الرعاية الحرجة والطارئة بصحة الشرقية أنه سوف تستمر هذه الحملات المكثفة بنطاق دائرة مركز مشتول السوق على المحلات والأسواق والمصانع والمطاعم وجميع منشئات الأغذية بصفة عامة حرصا على سلامة المواطنين.