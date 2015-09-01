أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة الشرقية تغلق مخبزا سياحيا ومصانع مواد غذائية بدون ترخيص بمشتول السوق

Google+ Print
صحة الشرقية تغلق مخبزا سياحيا ومصانع مواد غذائية بدون ترخيص بمشتول السوق صحة الشرقية تغلق مخبزا سياحيا ومصانع مواد غذائية بدون ترخيص بمشتول السوق
أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية صحة الشرقية أن مكتب مراقبة الأغذية التابع لإدارة مشتول السوق الصحية، شن عددا من الحملات على مصانع ومحلات الأغذية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إغلاق مخبز سياحى ومحل بقالة فى كفر أبراش، ومصنع ألبان فى المحطة، ومحل عطارة ومعمل ألبان فى قرية نبتيت، وذلك لوجود خطر داهم منهم على الصحة العامة للمواطنين وعدم حيازة أصحابها ترخيص.

وأشار إلى أنه تم إيقاف نشاط مخبز 1/2 بمشتول ومستودع مياه فى المحطة، لتمثيلهم خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 105 كيلو أغذية مختلفة، ولفت فرحات إلى أن الحملة كانت برئاسة صبحى الشحات رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية، وإشراف الدكتور خالد أحمد فوزى مدير عام الطب الوقائى والرعاية الأساسية وجمال محمد السيد رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأعلن مدير إدارة الرعاية الحرجة والطارئة بصحة الشرقية أنه سوف تستمر هذه الحملات المكثفة بنطاق دائرة مركز مشتول السوق على المحلات والأسواق والمصانع والمطاعم وجميع منشئات الأغذية بصفة عامة حرصا على سلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365