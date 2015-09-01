جريدة عيون الشرقية: الشراقوة للحمة: مين يقدر على مهرك يا غالية؟

ينشر اليوم السابع العدد الجديد من جريدة " عيون الشرقية الآن"، حيث سلطت الضوء على أزمة محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام مع "الكوافير الحريمى"، الذى قام بافتتاحه فى كفر صقر.

كما أبرزت الصحيفة انتفاضة الشراقوة ضد فتنة أمناء الشرطة، حيث أكد الأهالى أن اتهام الداخلية للجماعة الإرهابية بأنهم وراء تحريض الأمناء على الاعتصام، دليل على أن الجهاز به عناصر موالية للإخوان.

وأشارت الصحيفة، إلى القبض على جزار يسرق الحمير ويذبحها لبيعها كلحوم بلدية بمركز الحسينية، والطب البيطرى يؤكد أن الحمار المضبوط نافق منذ 72 ساعة ونابعة منه روائح كريهة.

كما وجهت الصحيفة الضوء على وجود 17 قرية بمركز صان الحجر بالشرقية، محرومة من مياه الشرب وعودة الجراكن مرة أخرى.

ونشرت الصحيفة تحقيقًا عن ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار وارتفاع سعر الكيلو لـ90 جنيهًا وشكوى الغلابة من عدم قدرتهم على شراء اللحمة.

وجاءت أبرز الموضوعات المنشورة فى العدد كالأتى:

- الشراقوة يقاطعون اللحمة: مين يقدر على مهرك يا غالية؟

>- وكيل وزارة الصحة بالشرقية: خطة لزيادة عدد الحضانات بمستشفيات الصحة

>- وكيل وزارة الرى بالشرقية: تغطية ترعة هرية وتوفير المياه لزراعة الأرز

>- رفع 10 آلاف طن قمامة من منطقة الفدان بمنيا القمح

>- محافظ الشرقية يكلف بسرعة الانتهاء من أعمال كوبرى الصدر وترعة المسلمية

>- ضعف التيار الكهربائى تسبب فى تلف الأجهزة بمركز الإبراهيمية

>- موظفو ثقافة منيا القمح: لم نصرف المرتب منذ 5 شهور

>- المزارع والمنازل المخالفة تسرق الكهرباء بالسكاكرة وشرشيمة بههيا

>- قرى الأوقاف بأبو كبير تعترض على قرار رفع إيجار الأراضى الزراعية

>- رابطة المرأة العربية بالشرقية تتبنى حملة "متخافيش" فى المدارس

>- مدير الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية: كاميرات مراقبة داخل وخارج مساجد المحافظة لرصد أى أعمال إرهابية

>- شرطة المسطحات المائية بالشرقية تلاحق تجار الأدوية البيطرية المسرطنة

>- الإعدام شنقًا لقاتلة زوجة شقيقها وإشعال النيران بها فى منيا القمح

>- إيهاب عبد الرحمن ابن قرية ناطورة بكفر صقر يحقق أول ميدالية عالمية لمصر فى ألعاب القوى

>- أهالى قرية بنى صالح مركز بلبيس: الصرف الصحى يهدد منازلنا بالانهيار

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