أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مزلقان غير شرعى بالإسكندرية يهدد الأهالى ويتحول إلى مقلب قمامة

Google+ Print
يعانى أهالى منطقة سموحة وحجر النواتية بالإسكندرية، من وجود مزلقان غير شرعى، ومقلب قمامة تعدى على حرم السكة الحديد ليمثل خطورة على سكان المنطقتين.

المزلقان غير الشرعى يفصل بين أرقى أحياء الإسكندرية وهى منطقة سموحة، ومنطقة حجر النواتية الشعبية، وكلا منهما يعانيان من أكوام القمامة التى لا تنتهى من أمام المزلقان وأحيانا تشتعل بها النيران لتنشر الأدخنة الضارة والروائح الكريهة التى تسبب أمراض الجهاز التنفسى.

ففى نهاية شارع النصر يقع المزلقان ويهدد أرواح آلاف الطلاب والموظفين والأهالى الذين يعبرون مزلقان قطار خط أبو قير يوميا حيث إن المزلقان بلا إشارات وخارج سيطرة الهيئة ولا يوجد إشراف رسمى عليه.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بطلب وافق عليه اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق، لإقامة كشك مراقبة لعدم إلقاء القمامة إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء.

تامر نوفل، أحد سكان شارع النصر قال لليوم السابع، نعيش المعاناة يوميا بسبب خطورة وجود هذا المزلقان غير الشرعى ولابد من إغلاقه خاصة عقب حادث وفاة لشخصين الأسبوع الماضى.

المهندس إبراهيم يسرى، رئيس الإدارة الهندسية بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، قال: "بالفعل المزلقان غير شرعى"، وكشف أن هناك خلافا بين هيئة السكة الحديد ومحافظة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع نفق تحت الأرض ليحل محل المزلقان، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365