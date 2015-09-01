بالصور.. مزلقان غير شرعى بالإسكندرية يهدد الأهالى ويتحول إلى مقلب قمامة

يعانى أهالى منطقة سموحة وحجر النواتية بالإسكندرية، من وجود مزلقان غير شرعى، ومقلب قمامة تعدى على حرم السكة الحديد ليمثل خطورة على سكان المنطقتين.

المزلقان غير الشرعى يفصل بين أرقى أحياء الإسكندرية وهى منطقة سموحة، ومنطقة حجر النواتية الشعبية، وكلا منهما يعانيان من أكوام القمامة التى لا تنتهى من أمام المزلقان وأحيانا تشتعل بها النيران لتنشر الأدخنة الضارة والروائح الكريهة التى تسبب أمراض الجهاز التنفسى.

ففى نهاية شارع النصر يقع المزلقان ويهدد أرواح آلاف الطلاب والموظفين والأهالى الذين يعبرون مزلقان قطار خط أبو قير يوميا حيث إن المزلقان بلا إشارات وخارج سيطرة الهيئة ولا يوجد إشراف رسمى عليه.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بطلب وافق عليه اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق، لإقامة كشك مراقبة لعدم إلقاء القمامة إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء.

تامر نوفل، أحد سكان شارع النصر قال لليوم السابع، نعيش المعاناة يوميا بسبب خطورة وجود هذا المزلقان غير الشرعى ولابد من إغلاقه خاصة عقب حادث وفاة لشخصين الأسبوع الماضى.

المهندس إبراهيم يسرى، رئيس الإدارة الهندسية بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، قال: "بالفعل المزلقان غير شرعى"، وكشف أن هناك خلافا بين هيئة السكة الحديد ومحافظة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع نفق تحت الأرض ليحل محل المزلقان، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.



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