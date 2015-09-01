أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. نظر غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما فى التحريض على العنف

Google+ Print
اليوم.. نظر غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما فى التحريض على العنف اليوم.. نظر غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما فى التحريض على العنف
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل .

وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.


>الأوقاف تستدعى مؤذن "الفيس بوك" بالبحيرة للتحقيق فى الواقعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري