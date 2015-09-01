نقابة المناجم: محاجر المنيا تجبر عمالها على توقيع عقود مخالفة للقانون

طالب محمد عرابى رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، بضرورة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وحل مشاكل العاملين بمشروعات المحاجر على مستوى الجمهورية وخاصة المنيا بسبب شكاوى العاملين من التوقيع على عقود عمل تنتقص من أجورهم وحقوقهم، مرجعا ذلك بسبب البنود المجحفة فى قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، إذ منح أصحاب الأعمال سلطات أوسع من قانون رقم 86.

وأضاف محمد عرابى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية الالتزام بالحقوق والمكتسبات العمالية فى ضوء احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واللوائح الخاصة لكل مشروع من مشروعات المحاجر على مستوى محافظات الجمهورية المعمول بها حاليا والتأكيد على استمرارية العمل بهذه اللوائح، وكذلك اتفاقيات العمل الجماعية المبرمة فى هذا الشأن لاسيما فيما يخص عقود عمل العمالة المبرمة بين العامل ومشروع المحاجر وحقوق ومزايا العمال المالية والعينية.

كما شدد على ضرورة عدم إجبار أى عامل بجميع مشروعات المحاجر التوقيع على عقود عمل جديدة والالتزام باستمرارية عقود العمل المبرمة مع العمال طبقا لقانون العمل رقم 12.