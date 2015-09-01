"الكهرباء" توقع مع مستثمرى الطاقة المتجددة اتفاقية "شراء الطاقة" خلال أيام

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين المستثمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل البنوك الممولة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض مسودة اتفاقية شراء الطاقة على ممثلى جهات التمويل ومناقشتها وتعديلها منذ فترة، لافتاً إلى أن الاستشارى الذى يضع الاتفاقية أخذ فى الاعتبار ملاحظات المستثمرين وجهات التمويل لضمان حقوقهم المالية.

وأوضح المصدر، أن اتفاقية شراء الطاقة يتم توقيعها بين المستثمرين ووزارة الكهرباء، وهى بمثابة إلزام للدولة بشراء الطاقة المولدة من محطات الشمس والرياح من المستثمر، موضحاً أن جهات التمويل تطلع على الاتفاقية التى سيتم توقيعها لدراسة الضمانات المقدمة من الدولة للمستثمر لضمان استمرار مشروعه.

وتتضمن اتفاقية شراء الطاقة الإطار التنظيمى لمحطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بمشاركة القطاع الخاص، ووقت السداد والأماكن المخصصة لإنشائها ومعامل القدرة الإنتاجية، جدير بالذكر أنه تم توقيع 56 مذكرة تفاهم حتى الآن لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية وتم تسليم المستثمرين الأراضى بمناطق كوم أمبو "ببيان" والزعفرانة وخليج السويس.

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