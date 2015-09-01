البورسلين من أفضل المواد المستخدمة فى تجميل الأسنان ولا يسبب الالتهابات

أكد الدكتور عاطف شاكر أستاذ تركيبات وتجميل الأسنان بجامعة القاهرة أن الجديد فى تجميل الأسنان أنه أصبح باستخدام الكمبيوتر فى تصنيع الأسنان خلال زيارة واحدة للمريض وهذا ما يوفر الوقت للمريض عن التردد على العيادة عدة مرات.

وقال إن هناك تطور كبير حدث فى تكنولوجيا الأسنان والمواد الخام المستخدمة وهذا ما أدى إلى خلق أنواعا من التركيبات الحديثة تماثل الأسنان الطبيعية موضحا أن أفضل انواع التركيبات التجميلية هى البورسلين وهو يعتبر من أفضل المواد التى لا تسبب التهابات فى الأنسجة المحيطة بالتركيبات..

وأشار أنه عند استخدام التكنولوجيا الحديثة ونوعية المواد المختارة بعناية لا يمكن التفرقة بين الأسنان الطبيعية والتركيبات..

وأشار أنه بعد تحضير الأسنان لإزالة الأجزاء التالفة يتم تصوير الأسنان باستخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد ويتم تصميم الابتسامة المطلوبة على الأسنان باستخدام برنامج حاسوب متخصص ويتم تصنيع الأسنان خلال وجود المريض على كرسى الأسنان بواسطة جهاز خرط حديث من ألوان مختلفة من البورسلين.