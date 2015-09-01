البورسلين من أفضل المواد المستخدمة فى تجميل الأسنان ولا يسبب الالتهابات

أكد الدكتور عاطف شاكر أستاذ تركيبات وتجميل الأسنان بجامعة القاهرة أن الجديد فى تجميل الأسنان أنه أصبح باستخدام الكمبيوتر فى تصنيع الأسنان خلال زيارة واحدة للمريض وهذا ما يوفر الوقت للمريض عن التردد على العيادة عدة مرات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال إن هناك تطور كبير حدث فى تكنولوجيا الأسنان والمواد الخام المستخدمة وهذا ما أدى إلى خلق أنواعا من التركيبات الحديثة تماثل الأسنان الطبيعية موضحا أن أفضل انواع التركيبات التجميلية هى البورسلين وهو يعتبر من أفضل المواد التى لا تسبب التهابات فى الأنسجة المحيطة بالتركيبات..
وأشار أنه عند استخدام التكنولوجيا الحديثة ونوعية المواد المختارة بعناية لا يمكن التفرقة بين الأسنان الطبيعية والتركيبات..
وأشار أنه بعد تحضير الأسنان لإزالة الأجزاء التالفة يتم تصوير الأسنان باستخدام كاميرا ثلاثية الأبعاد ويتم تصميم الابتسامة المطلوبة على الأسنان باستخدام برنامج حاسوب متخصص ويتم تصنيع الأسنان خلال وجود المريض على كرسى الأسنان بواسطة جهاز خرط حديث من ألوان مختلفة من البورسلين.