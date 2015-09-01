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لوعاوز تخس.. 6 حيل لتجنب الشعور بالجوع

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لوعاوز تخس.. 6 حيل لتجنب الشعور بالجوع لوعاوز تخس.. 6 حيل لتجنب الشعور بالجوع
السمنة أصبحت الشبح الذى يؤرق الكثيرين، ويسعون للتخلص من الوزن الزائد للتمتع بقوام ممشوق وشكل جذاب، ولكن هناك بعض الأشخاص عند اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد يشعرون بالجوع، ويسيطر عليهم هذا الشعور مما يجعلهم يتناولون الأطعمة التى يرغبونها.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة و النحافة، بعض الحيل التى تساعد على شعورك بالشبع لأطول فترة أثناء اتباعك الحميات الغذائية المختلفة، ومنها:

1- من أفضل الحيل التى ينصح بها عند اتباعك للأنظمة الغذائية أن تحدد مواعيد تناول للوجبات الغذائية، وبهذه الطريقة تعتاد المعدة على تناول الطعام بوقت محدد، ولا تشعر بالجوع قبل ذالك المعاد.
>2- تناول الماء يساهم بشكل كبير فى شعورك بالشبع لأطول فترة.
>3- تناول ملعقة من العسل على الريق فى الصباح كفيلة بتجنب شعورك بالجوع لفترة طويلة.
>4- أخذ القسط الكافى من النوم يحد من شعورك بالجوع.
>5- يمكنك تناول الشاى الأخضر عند شعورك بالجوع لأنه يساهم فى وقف شعورك بالجوع.
>6- تناول خيار أو خس أو تفاح ما بين الوجبات .

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