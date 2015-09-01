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لو الطفل عنده ضعف شهية.. فتش عن 6 أسباب أهمها النزلة المعوية

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لو الطفل عنده ضعف شهية.. فتش عن 6 أسباب أهمها النزلة المعوية لو الطفل عنده ضعف شهية.. فتش عن 6 أسباب أهمها النزلة المعوية
الكثير من الأطفال يصابون بحالة من انسداد الشهية التى تحار الأمهات أمامها، فلا سبب واضح، ولا تفسير من الطفل مباشر يوضح سبب انسداد شهيته، كثير من الاحتمالات تقع الأم فريسة لها، إما أسباب نفسية أو عضوية أو معوية أصابت الطفل وعليها البحث ورائها وبدء مرحلة الكشف عنها.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العين، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أكد خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، على أن انسداد شهية الطفل له الكثير من الأسباب والإحتمالات، وعلى الأم إلا تستسلم لفكرة "دلع" طفلها، أو أن انسداد شهيته مجرد تراخ منه، فعزوف الطفل عن أصناف الطعام المختلفة "مش بمزاجه" فى كثير من الأحيان.


>ومن هنا كان لزاما على الدكتور منيسى أن يوضح للأمهات أشهر أسباب انسداد شهية الطفل، والتى من خلالها يمكن أن تبدأ رحلة بحثها عن السبب والعلاج بمساعدة مختص:

- أسباب نفسية تتعلق بمروره باضطراب نفسى أو عاطفى، كانفصال والديه، او انعدام راحته بين زملائه فى المدرسة، وإصابته بنوبة اكتئاب
>- أسباب تتعلق بإصابته بفقر فى الدم، وأنيميا حادة
>- أسباب تتعلق بمشكلة بمعدته، كالالتهابات والتلبكات وعسر الهضم
>- أسباب تتعلق بالنزلات المعوية
>- أسباب تتعلق بإصابته بعزوفه عن نوعيات محددة من الطعام أو إصابته بالحساسية منها
>- نقصان شديد فى نسب الحديد لدى الطفل

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