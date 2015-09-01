الكشف عن - هل يحق للزمالك عدم سداد أموال صفقة شيكابالا إلى سبورتنج وإلغاء الاتفاق

منذ يوم اتفاق الزمالك مع محمود عبد المنعم شيكابالا على مؤتمر يوقع فيه اللاعب عقدا مع القلعة البيضاء، والنجم صاحب الـ29 عاما لا يرد على اتصالات مسؤولي النادي.

شيكابالا الذي سافر إلى الساحل الشمالي تغيب عن مؤتمر إعلان انتقاله من سبورتنج لشبونة إلى الزمالك، ما أغضب إدارة القلعة البيضاء.

غضب الزمالك تحول إلى قرار بعدم إتمام الاتفاق مع اللاعب.

لكن سمير عبد التواب وكيل اللاعب تحدث مع مسؤولي الزمالك وطرح مبادرة يسعى إلى إتمامها خلال الساعات الأولى ومن يوم الثلاثاء.

عبد التواب طلب من شيكابالا ترك الساحل الشمالي والعودة إلى القاهرة، على أن يتقابلا في الطريق.

سيكون مع عبد التواب عقد انتقال اللاعب إلى الزمالك، ليجعل شيكابالا يوقعه.

ثم سيتحرك وكيل اللاعبين تجاه منزل رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور ليعتذر له نيابة عن اللاعب، ويطلب منه توقيع العقد وإتمام الاتفاق.

اللاعب نفسه لم يرد على مسؤولي الزمالك حتى فجر الثلاثاء، لكنه تواصل مع عبد التواب الذي يسعى لحل الأزمة التي تفجرت فجأة.

على صعيد أخر، أدى غياب شيكابالا عن مؤتمر الزمالك والذي حضره رئيس نادي الإسماعيلي إلى غضب داخل مجلس إدارة الدراويش.