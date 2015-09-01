الأمم المتحدة: صور التقطتها أقمار اصطناعية تؤكد تدمير معبد بل بسوريا

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن صورًا التقطتها أقمار اصطناعية أكدت تعرض معبد بل فى مدينة تدمر السورية للتدمير، ليصبح بذلك ثانى معبد يدمره تنظيم داعش المتطرف، فى غضون اسبوع فى هذه المدينة الآثرية الواقعة فى قلب الصحراء السورية.

وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار): "بوسعنا أن نؤكد واقعة تدمير المبنى الرئيسى لمعبد بل وكذلك لصف من الأعمدة ملاصق له"، مشيراً إلى أنه خلص إلى هذه النتيجة استناداً إلى صور التقطتها أقمار صناعية بعد التفجير الذى هز ارجاء المدينة الآثرية يوم الأحد، وشكل الفصل الثانى من الاعمال التخريبية التى يرتكبها التنظيم المتطرف، بحق المدينة المدرجة على لائحة التراث العالمى لليونيسكو.