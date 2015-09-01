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القبض على دجال يدير منزله لأعمال السحر والشعوذة بالبحيرة

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القبض على دجال يدير منزله لأعمال السحر والشعوذة بالبحيرة القبض على دجال يدير منزله لأعمال السحر والشعوذة بالبحيرة
تمكن، منذ قليل، رجال مباحث مركز شبراخيت بالبحيرة بإشراف اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من القبض على دجال لإدارة منزله لأعمال السحر والشعوذة بالبحيرة.

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث مركز شرطة شبراخيت، برئاسة الرائد محمود الشحيمى رئيس المباحث، تفيد بقيام "ع.م.ع" عاطل ومقيم قرية لقانة دائرة مركز شبراخيت بإدارة منزله لأعمال السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على قضاء حوائجهم مقابل مبالغ مالية.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وأمر على الفور بإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم حازم خيرى مفتش المباحث والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث شبراخيت، وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبحوزته كمية من الكتب المستخدمة، بخور، أحبار، أقلام التى تستخدم فى مزاولة نشاطه وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 100 جنيه.

بمواجهته قرر بمضمون ما تقدم والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات النصب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9912/2015 جنح مركز شبراخيت.

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مصر 365