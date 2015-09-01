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بالفيديو..كاظم الساهر يغني لـ "شباب العراق" والفانر بدأوا التحضير لعيد ميلاده

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بالفيديو..كاظم الساهر يغني لـ "شباب العراق" والفانر بدأوا التحضير لعيد ميلاده بالفيديو..كاظم الساهر يغني لـ "شباب العراق" والفانر بدأوا التحضير لعيد ميلاده

الثلاثاء 01-09-2015 00:23

أطلق الفنان كاظم الساهر، عملاً وطنياً وجّهه إلى شباب العراق، الذين قاموا بالتظاهر ضد الفساد في بلدهم.

كاظم الذي أحب أن يساند أبناء بلده ويدعم موقفهم ومطالبهم، عبر أغنية "شباب العراق"، قام بنشر العمل على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" وأرفقه بفيديو كليب، يتضمن مشاهد من التحضيرات التي رافقت ولادة الأغنية.

كاظم الساهر يسأل من مهرجان إهدن: ما سر هذه الأغنية؟

من ناحية أخرى، يستعد معجبو "القيصر" للإحتفال مبكراً بعيد ميلاده الـ 58 الذي يصادف في 12أيلول/سبتمبر المقبل، وطلبوا من "الفانز" حول العالم، كتابة تعليقاتهم حول هذه المناسبة، عبر صفحة خاصة تحمل اسم كاظم الساهر على "إنستغرام".

فنياً، يحيي كاظم الساهر في 19 أيلول /سبتمبر حفلاً كبيراً في البحر البيت في الأردن، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها في لبنان.

 

 

استمعوا إلى أغنية "شباب العراق" للفنان كاظم الساهر

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