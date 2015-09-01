مادلين مطر ترفض الإعتراف بعمرها وتنفي خضوعها لعمليات تجميل

قالت الفنانة مادلين مطر لـ"سيدتي نت" إنها ستحتفل الليلة بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصحاب في "المندلون" وسط بيروت.

وبالسؤال عن عمرها، قالت إنها لن تبوح به، مشيرة إلى أنه ليس 37 عاماً كما ذُكر في "ويكيبيديا" وأنها لم تولد في 12 آذار /مارس كما نشر الموقع نفسه.

مادلين تشكرت "الفانز" عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت "شكرا أحبتي لكل أمنياتكم الجميلة في عيد ميلادي. كل عام وأنتم عيدي وأنتم أحبتي وأنتم قوتي. أحبكم_متابعيني".أما عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، فنشرت صورة لها مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت عليها: "شكرأ أحبتي. أحبكم جميعاً".

من ناحية أخرى، وتعليقاً على شكلها الذي تغير بشكل لافت، من خلال الصورة التي نشرتها على "واتساب"، نفت مادلين خضوعها لأي عمليات تجميل وقالت "عشية بتشوفوني".

آخر إطلالات مادلين مطر كانت في رمضان 2015، حيث أطلت مع الفنان المصري هاني رمزي في برنامج المقالب "هبوط إضطراري".

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