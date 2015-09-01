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سميرة سعيد تؤجل طرح ألبومها الجديد لأكتوبر المقبل

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سميرة سعيد تؤجل طرح ألبومها الجديد لأكتوبر المقبل سميرة سعيد تؤجل طرح ألبومها الجديد لأكتوبر المقبل

الثلاثاء 01-09-2015 01:34

قررت الفنانة سميرة سعيد تأجيل طرح ألبومها إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث يتضمن الألبوم 41 أغنية من إنتاج "روتانا".

وكانت الديفا قد نشرت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتها بالموزع الموسيقي أمير محروس أثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على أغنيات الألبوم، مشيرةً إلى قرب طرحه، كما وكانت قد أشرفت على تصميم الغلاف وغيرها من التفاصيل.

من ناحيته، ملأ جمهور الديفا مواقع التواصل الاجتماعي بالتصاميم والعبارات المعبّرة عن حماسهم لهذا الألبوم الذي انتظروه طويلاً.

 

 

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