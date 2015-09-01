روبين رايت تنفصل عن بين فوستر

للمرة الثانية، أقدمت النجمة Robin Wright على الانفصال عن خطيبها النجم Ben Foster.

فبعد أن انفصلا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وعادا لبعضهما مع بداية عام 2015، انفصل الثنائي مجدداً.

علاقة Ben Foster الذي يبلغ من العمر 34 عاماً وRobin Wright البالغة 49 عاماً، بدأت إثر لقائهما في موقع تصوير فيلم Rampart في عام 2011، ثم قد عقدا خطوبتهما في كانون الثاني/يناير في عام 2014.

فرق العمر بين النجمات وأزواجهن يصل إلى 30 عاماً