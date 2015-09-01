"التعليم" تعتمد اليوم نتيجة الدور الثانى للثانوية وتوزيعها غدا بالمدارس

قال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد لامتحانات الثانوية العامة "دور ثان"، مشيرا إلى أن جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية تقوم الآن بمرحلة المراجعة النهائية .

وأكد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم سيعتمد النتيجة اليوم الثلاثاء، ويتم توزيعها على المدارس غدا الأربعاء.

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