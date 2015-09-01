باسم مرسى يشكر لاعبى المنتخب بعد احتفالهم بحصوله على لقب أفضل لاعب بالموسم

أهدى لاعبو المنتخب المصرى "تورتة" لزميلهم باسم مرسى، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب المصرى، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الموسم الماضى 2014/2015، فى استفتاء أجراه أحد المواقع الكروية.

ونشر باسم مرسى صورة له مع لاعبى المنتخب، على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، حاملين "التورتة"، معلقاً عليها قائلاً: "شكرًا لكل لاعبى منتخب مصر وأصدقائى على المفاجأة الجميلة باحتفالهم بفوزى بجائزة أحسن لاعب فى مصر لموسم ٢٠١٤/٢١٠٥ فى استفتاء yallakora، وشكرًا جزيلاً لكل المدربين إلى رشحونى للجائزة الغالية دى".