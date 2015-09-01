"الأوقاف" تصرف مؤذن "فيس بوك" دون معاقبة بعد توقيعه إقرارا ينفى الواقعة

أكد الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة حققت مع مؤذن بالوزارة يعمل بأحد مساجد البحيرة، اتهم فى واقعة أذان الفيس بوك، والتى اتهم فيها بتحريف الأذان وقوله فى أذان الفجر "الصلاة خير من الفيس بوك"، واستمعت لأقواله حيث أقسم على عدم وقوعه فى مخالفة تحريف الأذان وأحضر 21 شاهدا من رواد المسجد نفوا المخالفة.

وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، أن المؤذن المتهم وقع إقرارا يفيد عدم وقوع المخالفة منه وقبوله أى جزاء حيال ثبوت التهمة وعدم أداء الأذان بالمخالفة، لافتا إلى أن الوزارة لم تتخذ حياله أى مخالفات وتم صرفه إلى عمله.

مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" يعلن الإضراب عن الطعام