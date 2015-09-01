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التضامن: صرف تعويضات لحجاج الجمعيات لمن يفقد أمواله أثناء أداء الفريضة

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التضامن: صرف تعويضات لحجاج الجمعيات لمن يفقد أمواله أثناء أداء الفريضة التضامن: صرف تعويضات لحجاج الجمعيات لمن يفقد أمواله أثناء أداء الفريضة
أكد صبرى عبد الحميد مدير إدارة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستعمل على خدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية طول فترة أداء مناسك الحج، إضافة إلى صرف تعويضات لمن يفقد أمواله بقيمة 25 ريالا سعوديا عن كل يوم يقيمه فى الأراضى المقدسة خلال أداء الفريضة.

وأضاف مدير إدارة الحج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعثة حج الوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر مع البعثات الأخرى للعمل على راحة حجاج الجمعيات إضافة إلى أنه تم التعاقد على الوجبات الغذائية وأتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج إلى مناطق المشاعر، لافتا إلى أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بضرورة تذليل العقبات وتيسير إجراءات السفر.

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مصر 365

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