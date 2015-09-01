500 ألف شخص بينهم مصريون يخاطبون "ناسا" لكتابة أسمائهم على كوكب المريخ

تلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أكثر من نصف مليون طلب من أشخاص من مختلف دول العالم يريدون كتابة أسمائهم على كوكب المريخ بينهم مصريون، بعدما أعلنت الوكالة، أنه يمكن لأى شخص المشاركة فى رحلتها للمريخ عن طريق إرسال اسمه، لوضعه على الكوكب الأحمر منقوشًا على رقاق السيلكون.

وتستمر الوكالة، فى تلقى طلبات التقدم حتى 8 سبتمبر الجارى على موقعها الرسمى.

جدير بالذكر، أن الرحلة تنطلق إلى الكوكب الأحمر على متن المركبة انسايت فى 2016، وتعد خطوة مهمة فى اكتشاف الكوكب الأحمر، واعتبرت ناسا أنه من خلال المشاركة فى هذه الفرصة لإرسال اسمك على متن إنسايت إلى الكوكب الأحمر، سيتبين لك أنك كنت جزءًا من تلك الرحلة ومستقبل استكشاف الفضاء.

يذكر أن المركبة الفضائية "أوريون" حملت أسماء 1.38 مليون شخص على رقاق أيضًا، حيث كانت رحلة أوريون التجربة الأولى للمركبة والرحلة الأولى من نوعها، والتى سوف تحمل رواد فضاء إلى الفضاء بما فيها القمر المريخ، وباقى الكويكبات لاكتشافها.