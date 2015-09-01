إجراء الجراحة المائة لتكميم المعدة وتحويل الاثنى عشر بجامعة المنصورة

سجلت مستشفى جامعه المنصورة بقسم 6 جراحة ووحدة الغدد الصماء الحالة رقم100 لجراحه تكميم المعدة وتحويل المسار (غلق الاثنى عشر)، برئاسة الدكتور ياسر على وفى حضور العالم الكبير رائد جراحة الغدد الصماء الدكتور عاطف عبد اللطيف بالحالة.

وتعد حالة الجراحة لتكميم المعدة رقم 100 منذ بدء هذه الجراحات فى عام 1994 وتعتبر هذه الجراحة من أكبر الجراحات، حيث يتم فيها تدبيس وتكميم المعدة ثم غلق الاثنى عشر وعمل كوبرى موصل بين كرب نهاية الأمعاء الدقيقة والمعدة الجديدة بعد تدبيسها ويعتبر معدل هذه الحالات من أعلى معدلات الجراحة فى العالم، حيث إن أغلب المراكز العلمية لم تسجل أكثر من 50 حالة وتعتبر هذه الحالات طفرة علمية كبيرة بقسم 6 جراحة والمستشفى الجامعى.

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