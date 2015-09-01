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"كشف الفساد بالدقهلية" تدين تشكيل لجنة لتعديل رخصة شركة الرتنجات

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"كشف الفساد بالدقهلية" تدين تشكيل لجنة لتعديل رخصة شركة الرتنجات "كشف الفساد بالدقهلية" تدين تشكيل لجنة لتعديل رخصة شركة الرتنجات
أدانت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية قرار تشكيل لجنة للنظر فى تعديل رخصة النشاط الصناعى بشركة المنصورة للصناعات الكيماوية (الرتنجات) بناء على طلب الشركة بعد 6 سنوات من التوسعات داخل الشركة حتى تاريخه.

كما أدانت استبدال فرع جهاز شئون البيئة بإدارة البيئة بالمحافظة بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة والذى ينص على أن جهاز شئون البيئة هو عضو اللجنة الاستثمارية لرخص المنشئات الصناعية واتهمت الحملة الشعبية إدارة الأمن الصناعى بالدقهلية بعدم القيام بدوره المنوط به منذ عام 2009 حتى اليوم، ويكتفى أعضاء لجان الأمن الصناعى بالجلوس فى المكاتب دون المرور على المواقع الإنتاجية المختلفة التى بها العديد من المخالفات، التى تشكل خطرا داهما على عمال الشركة، واستنكرت الحملة تخاذل لجنة الأمن الصناعى التى تسمى السلامة والصحة المهنية وتركها عمال الشركة بدون أداوت السلامة والصحة المهنية فى كل زياراتها.

وقالت الحملة فى بيان لها "الم ترى تنكات الميثانول شديدة الخطورة وتنكات الفورمالين، التى لا تبعد عن قرية عزبة فاطمة هانم إلا بضعة أمتار بالمخالفة لقانون العمل ولا يوجد حرم آمن لها.

وتساءلت الحملة كيف تعمل الشركة منذ 2004 بدون إضافة رخصة نشاط صناعى لعدد من الأقسام الإنتاجية الخطرة؟ إن لم تكن مسئولية إدارة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية فمن المسئول عن كل ذلك.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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