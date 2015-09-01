مسئول أممى: الوضع الإنسانى فى الصومال مازال حرجًا بعد المجاعة

أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنسانى فى الصومال مازال "حرجًا" بعد أربعة أعوام من مجاعة واسعة النطاق ، لافتة إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

ونقلت قناة "العربية" الفضائية، مساء أمس الاثنين، عن منسق المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة فى الصومال، بيتر دى كليرك فى بيان، قوله إن "مستويات انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية حرجة، وعلينا القيام بالمزيد"، مؤكدًا أن "ما يثير القلق، خصوصا هو وضع النازحين".

وأظهرت أرقام : "وحدة تحليل الأمن الغذائى والتغذية فى الأمم المتحدة" و"شبكة التحذير المبكر من المجاعة"، التى تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية "يو اس ايد"، أن عدد من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ارتفع فى ستة أشهر من 731 ألفًا إلى 855 ألفًا أى بنسبة 17 %.

وأضاف المصدر نفسه أن الأمطار القليلة أضرت بالمحاصيل ، ويعانى نحو 125 ألف طفل دون الأعوام الخمسة سوء تغذية حاد، بينهم 40 ألفًا معرضون "لخطر المرض والموت"، فيما أوردت الأمم المتحدة أن هذه المعلومات تظهر أن "الوضع يظل مقلقًا"، وذلك بعد أربعة أعوام من جفاف فى القرن الإفريقى تسبب فى مجاعة بالصومال أودت بأكثر من 250 ألف شخص.

وتابعت فى بيانها، أن "الأمور تحسنت من حينها، لكن الحاجات الإنسانية تبقى هائلة، وعدد من هم فى حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية لايزال يناهز ثلاثة ملايين"، لافتة إلى أن "قدرة (هذا البلد) على استيعاب الصدمات، سواء كانت نزاعات أو كوارث طبيعية محدودة جدًا".

ورغم انسحاب مقاتلى "حركة الشباب" من معاقلهم فى وسط وجنوب الصومال منذ 2011، لايزال هؤلاء يسيطرون على العديد من المناطق الريفية ويشنون هجمات على القوات الحكومية وقوة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى اعتداءات انتحارية تصل إلى العاصمة الصومالية.

>