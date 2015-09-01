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مقتل 29 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات وغارات بمحافظة مأرب اليمنية

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مقتل 29 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات وغارات بمحافظة مأرب اليمنية مقتل 29 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات وغارات بمحافظة مأرب اليمنية
افادت مصادر محلية مساء الاثنين أن 29 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية فى محافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت المصادر ، إن 16 قتلوا فى مواجهات عنيفة مع مقاتلى المقاومة فى عدد من الجبهات، بينما قٌتل 13 جراء غارات شنتها قوات التحالف على مواقع وتجمعات لهم.

وأوضحت أن الغارات ادت أيضاً إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين وقوات صالح فى منطقة الجفينة جنوب غرب مأرب وفى مواقع أخرى غرب مأرب.

وأفادت المصادر، أن غارات اخرى للتحالف استهدفت مخزن للأسلحة وآليات عسكرية اخرى بمنطقة صلب بمديرية مجزر شمال مأرب بالإضافة الى تدمير مخزن أسلحة آخر بالمخدرة شمال غرب مأرب.

وتشهد جبهة المخدرة وجبهة ماس شمال مأرب اشتباكات متقطعة وتبادل القصف بالأسلحة الثقيلة بحسب المصادر ذاتها، فيما تشهد البلق جنوب غرب مأرب تبادل القصف بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة حتى اللحظة.
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