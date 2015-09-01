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استعراض جهود المملكة الإنسانية في المنطقة واليمن

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استعراض جهود المملكة الإنسانية في المنطقة واليمن استعراض جهود المملكة الإنسانية في المنطقة واليمن

    استقبل مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون الإدارية عبدالعزيز أبو بكر أمس الاثنين بمقر الهيئة، وبحضور صاحب السمو عبدالله بن فيصل آل سعود مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإغاثة، وفداً من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية برئاسة مدير عمليات المساعدات الإنسانية والحماية المدنية السيد جان لويس دي بروير.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين الهيئة والاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك، أبرزها العمل الإنساني في المنطقة بالإضافة للتطورات الإنسانية في اليمن، كما تم مناقشة الأعمال الإنسانية للمملكة فيما يخص الجانب اليمني وجهود المملكة في المساعدات التي قدمتها لليمن من خلال الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحضر اللقاء من جانب الاتحاد الأوروبي السيد إفتيميوس كوستوبولس والسيد كريستوف ريلتيان والسيد كينيث غرانت كما حضر اللقاء من جانب الهيئة مستشار سمو رئيس الهيئة للشؤون الدولية فائق الهرفي.

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