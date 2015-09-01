الدخيل والعمر يزوران مستودع البيانات والجودة الإلكتروني

زار وزير التعليم د. عزام الدخيل ومدير جامعة الملك سعود د. بدران العمر بزيارة تفقدية إلى مقر مشروع مستودع البيانات والجودة الإلكتروني "إتقان" في جامعة الملك سعود، حيث استمع الدخيل إلى شرح عن مشروع مستودع البيانات والجودة الإلكتروني "إتقان" قدمه المهندس فيصل الشنقيطي أوضح من خلاله مراحل سير العمل في المشروع وأهم المخرجات المتوقعة.

كما أثنى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر على المشروع، موضحاً أن المشروع يعد أحد المشاريع النوعية بالجامعة، ويهدف الى توفير بيانات موثقة وذات مصداقية يمكن الاعتماد عليها في عمليات الإعداد والتخطيط والتطوير واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب بجانب أهم الميزات التي يوفرها مستودع البيانات ومنها تجميع البيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها بدقة شديدة.

من جانب آخر أوضح الدكتور عاطف العمري مساعد وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة للشؤون الفنية أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع النوعية التي سوف تخدم الجامعة، ومن المأمول أن ينتج المشروع بناء مستودع شامل لجميع قواعد البيانات بالجامعة، بالإضافة إلى بناء نظام إلكتروني متكامل خاص بالجودة يخدم الجامعة والكليات والبرامج للحصول على الاعتمادات الوطنية والدولية، حيث يتوقع أن يرفع المشروع من جودة التعليم في الجامعة من خلال توفير تقارير توضح مكامن الخلل والضعف. كما يتيح نظامه الإلكتروني عمل جميع الإحصائيات الخاصة بالجامعة، بالإضافة إلى حساب قيم مؤشرات الأداء في أي وقت وبشكل مباشر، كما يشمل المشروع أتمتة جميع إجراءات نظام الجودة الداخلي الخاص بالجامعة الذي يستفيد من وجود مستودع البيانات عن طريق القراءة الآلية لبعض المعلومات وتضمينها في دورة تحسين الأداء الخاص بالجامعة.