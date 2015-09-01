أحمد مرتضى لـ في الجول: الزمالك سيفسخ عقد شيكابالا

قال أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن ناديه قرر فسخ التعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد يوم واحد من توقيعه.

الزمالك استعاد شيكابالا من سبورتنج لشبونة مقابل 650 ألف يورو، وأعلن عن ذلك وانتقاله للإسماعيلي على سبيل الإعارة لموسم في مؤتمر صحفي يوم الأحد.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لـFilGoal.com في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "قرر الزمالك فسخ عقد شيكابالا لأنه لاعب غير ملتزم".

وأضاف "فقد اختفى في الساعات الأخيرة رغم الاتفاق التي تم بعد معاناة مع سبورتنج لشبونة، ولم يحضر مؤتمر تقديمه".

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وأوضح نجل رئيس الزمالك أن النادي سيسلك الطرق القانونية في فسخ هذا التعاقد حتى يخرج بأقل خسائر ممكنة.

وأردف "حاولنا إحياء شيكابالا كرويا لكن يبدو أنه لا يريد ذلك".

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