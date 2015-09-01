مواجهة الإرهاب.. مسؤولية دولية مشتركة

لاتزال قضية مكافحة الإرهاب تشكل هماً عالمياً على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية، وعلى مستوى الأجهزة الأمنية المختصة في مواجهة هذا الشر الذي يهدد الأمن والاستقرار في كافة دول العالم، واكتوت بناره العديد من الشعوب، إذ تتطلب المواجهة والمكافحة جهداً دولياً مضاعفاً، وتعاوناً فاعلاً للتصدي لخطره، حيث لا يمكن أن تعمل كل دولة بمعزل عن الأخرى في هذا السياق، الامر الذي يحتم على الأجهزة الأمنية في الدول سرعة تطوير أدواتها وتعزيز خططتها في المواجهة بما يواكب التطور والتغيّر المستمر في عالم الجريمة المنظمة، وفي قدرات المنظمات الإرهابية التي تتلقى دعماً قد يضاهي ما لدى الأجهزة الأمنية في بعض الدول الفقيرة.

وتقود المملكة جهداً دولياً كبيراً ودورا قياديا على كافة الأصعدة في سبيل حشد الهمم والعمل لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره، ليس على المستوى الاقليمي وحسب بل على مستوى العالم ليقينها التام أن أي جهد في هذا المجال يبقى ناقصا دون تضافر جهود كافة الدول في المواجهة، إذ تشكل المملكة محور الاستقرار والسلام في المنطقة والاداة الفاعلة في المواجهة، وقد برهنت المملكة رغبتها الصادقة والجادة في محاربة الارهاب بتعاونها مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية في كل مايدعم الامن والاستقرار في العالم، ولا أدل على ذلك من الدعم غير المسبوق الذي قدمته لإنشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب بواقع (110)ملايين دولار كأكبر دعم على مستوى العالم والذي صنع فارقاً كبيراً في قدرات المركز.

ويعد مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب الوحيد الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ويحظى بتمثيل العالم ويعنى بمكافحة الارهاب على المستوى العالمي، حيث تأسس عام 2011م وبدأ نشاطه عام2012م، ولا تزال المملكة ماضية في أداء مهامها القيادية في هذا الإطار وفي التصدي لمسؤولياتها في كل مايدعم السلم والامن والاستقرار في العالم مما اكسبها تقدير واحترام المجتمع الدولي.

ندوة الثلاثاء تناقش لهذا الاسبوع الجهد الدولي في مكافحة الارهاب والدور الريادي للمملكة في مواجهته ومهام مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وأهم التحديات التي تواجهه..

دور قيادي

في البداية تحدث السفير عبدالله المعلمي عن واقع التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتقييم جهود المملكة دولياً في مجال المكافحة، وكذلك تعاونها الدولي مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية لدعم الأمن والاستقرار في العالم، ودور الدعم السعودي للمركز الذي يبلغ (100) مليون دولار، قائلاً: إن دور المملكة في مكافحة الإرهاب قيادي على المستوى الدولي، فضلاً عن اسهاماتها في المنطقة وفي المملكة بشكل خاص، مضيفاً أن المملكة تُعد الدولة الأولى التي تنبهت إلى خطر الإرهاب، باعتباره ظاهرة عالمية، حيث دعا خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى عقد مؤتمر دولي للتباحث حول هذه الظاهرة عام 2005م، ثم دعا إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وظلت هذه الدعوة قائمة من ذلك التاريخ إلى أن تم توقيع الاتفاقية بين المملكة والأمم المتحدة عام 2011م وتم بموجبها دفع (10) ملايين دولار اعتبرتها المملكة البذرة الأولى لنشاط هذا المركز، ثم ألحقت هذا التبرع بآخر بقيمة (100) مليون دولار، مبيناً أن هذا التبرع صنع فرقاً كبيراً في نشاط المركز وفي

هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان إستراتيجيات دولية فاعلة وملزمة.. وعدالة في القضايا العالمية!

قدراته في نطاق عمله، واليوم يحظى بمكانة خاصة في العالم لسببين أساسيين؛ الأول أنه الوحيد الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث يتمتع بالمظلة القانونية لها، والثاني أنه المركز الوحيد الذي يحظى بالتمثيل لجميع أنحاء العالم باعتباره مركزا تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك مراكز إقليمية، ومراكز وطنية، لكن هذا المركز هو الوحيد الذي يعنى بمكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، لذلك نجد أن أنشطته تشمل النطاق الكوني والنطاق الإقليمي، إضافةً إلى مساعدة الدول الراغبة في بناء قدراتها الذاتية في هذا الشأن، ذاكراً أن المملكة مستمرة في أداء مهمتها القيادية في هذا المجال، وتحظى -ولله الحمد- بتقدير واحترام من المجتمع الدولي لهذه المبادرة، وليس غريباً على المملكة مبادراتها للأمم المتحدة ودعمها في أهدافها وفي برامجها المتعددة التي تشمل عدداً من القطاعات والمجالات.

الدور الريادي للمملكة

وعن دور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في حشد القوة لمواجهته، أوضح د. جهانقير خان أن المملكة أظهرت شجاعة وجرأة فيما يخص إنشاء ودعم هذا المركز لما له من أهمية على المستوى الدولي، مضيفاً أن من أولى الأساسيات الاستراتيجية وأولويات المركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو أن الفكرة الأولى توحي أن الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، ولا ثقافة له، ولا يميز بين الأعراق والأجناس وهذا مبدأ مهم جداً، ونعلم أن العالمين العربي والإسلامي يدفعون الفاتورة الأغلى فيما يتعلق بالمعاناة الكبيرة التي تعانيها هذه الدول من الإرهاب، مبيناً أن في هذه المنطقة نجد أن الأعداد الكبيرة المتضررة من الإرهاب هم ضحايا هذه الدول، وأن التضحيات والجهود الكبيرة التي نشاهدها في هذه المنطقة ليست فقط من قبل الأفراد أو الشعوب، بل أيضاً من قبل الحكومات، ذاكراً أنه من خلال تأسيس ودعم هذا المركز أثبتت وبرهنت المملكة رغبتها الصادقة والجادة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم، وهذه الأهمية تنبع من كون المملكة مهد الإسلام وهي البلد الذي نشأ فيه هذا الدين، وخادم الحرمين الشريفين يقوم بحماية هذا الدين، ونحن نعلم أن هذا المركز قد ولد في هذه البقاع الطاهرة.

وأشار إلى أن هذا المركز عالمي شامل، وأن عدد الدول التي تعمل في إطاره يزداد، وأن التمويل يزداد مع ازدياد الدول التي تساهم في هذا المركز، ونحن نأمل أنه عندما ينمو المركز يصبح عمله أكثر تنوعاً وأكثر قدرة على الوصول إلى كافة المناطق والدول التي تحتاج إلى دعم من هذا المركز.

برامج وإستراتيجيات

وأكد د. جهانقير خان أن الأمين العام للأمم المتحده بان كي مون تحدث عن الإرهاب واعتبره تحدياً كبيراً يواجه العالم، وقد أثنى على نشاط المركز ومصادره السخية، وبالأخص الموقف المقدر الخاص من المملكة ومساهمتها في إنشاء هذا المركز، مضيفاً أن التعليمات التي صدرت أكدت على توجيه هذه المصادر ووضعها ضمن برامج وإستراتيجيات عمل لدعم دور الأمم المتحدة في محاربة الإرهاب، وتمكين الدول التي تعاني من الإرهاب من إيجاد ما يساعدهم على وضع الخطط والبرامج التي تؤهلهم لمكافحته، مبيناً أن هذه البرامج والاستراتيجيات تكون على المستوى العالمي والإقليمي وعلى المستوى المحلي لكل بلد، ذاكراً أن هناك أمثلة محددة وواضحة عن كيفية عمل هذه البرامج وكيف يتم تنفيذها وعلى أي شكل من الأشكال، وهناك كتب توجد فيها لمحة عن هذه الأمور، موضحاً أن هذه المشروعات ليست صغيرة وإنما نحن نتحدث عن استراتيجيات شاملة وكبيرة، وأن البرامج التي أود أن أتحدث لكم عنها هي ما يتعلق بمشروعات عالمية لمعالجة مشكلة الإرهابيين الأجانب الذين ينتقلون من دول إلى أخرى ثم الانضواء ضمن مظلة الجماعات الإرهابية.

100 دولة

وأشار د. جهانقير خان إلى أن المشكلة والتحدي العالمي الذي يواجهونه أن هؤلاء الأجانب يأتون من أكثر من (100) دولة ويتنقلون بين الدول والغالبية من هؤلاء الإرهابيين يأتون من عدد كبير من بلدان العالم، وتم إطلاق هذا المشروع من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة القمة التي عقدت في شهر سبتمبر بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما، وخلال هذا المشروع تم الاستطلاع عن الدوافع والنتائج التي يترتب عليه انخراط هؤلاء الأجانب تحت مظلة إرهابية والقيام بأعمال إرهابية، والعمل أيضاً لمنع استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية، للحيلولة دون قيامهم بالأعمال الإرهابية في المناطق التي يتوجهون إليها.

المعلمي: دور المملكة قيادي في المكافحة ودعمها صنع الفارق في قدرات الأمم المتحدة

رأي موحد

وفي سؤال حول تقييم التعاون بين دول المنطقة تحديداً في مجال مكافحة الإرهاب حيث هناك معطيات على أرض الواقع تظهر أن هناك تبايناً فيما يتعلق بتعاون الدول في مجال مكافحة الإرهاب، مما أوجد ثغرة وتصوراً أتاح للمنظمات الإرهابية الدخول من خلالها وتنفيذ مخططاتها الاجرامية، علق د. جهانقير خان: إن هذا التعاون يتطلب جهداً وعملاً كبيراً، فاستراتيجية المركز التي وضعت منذ ما يزيد على (10) أعوام ينظر إليها على أساس التعاون الدولي في هذا المجال، وبالطبع فإن جميع الدول تتعامل وتنظر إلى الإرهاب من وجهات نظر قد تكون أحياناً متباينة، ومن أهم المشكلات والتحديات التي يواجهونها هو تسييس النظرة إلى الإرهاب، لكن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لمركز مكافحة الإرهاب هي الترويج للتوجه القائم على رأي موحد، ومن خلال هذا السياق يرغب الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في نهاية هذا العام خطة عمل شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، و تقوم رسالته على أنه قد حان الوقت لجميع دول العالم للاتحاد، وأن يتم إرسال رسالة قوية موحدة وبشكل خاص موجهة إلى (داعش)؛ لأنها لا تشكل خطراً فقط على المنطقة وإنما تشكل خطراً عالمياً، وهذا بلاشك يقتضي أن تكون الرسالة واحدة وموحدة، وليس هناك مجال للاختلافات في ذلك؛ لأنه عبر هذه الاختلافات في وجهات النظر تستغل هذه المنظمات الإرهابية ذلك، ثم تنفذ أعمالها الاجرامية، مؤكداً أن الجماعات المتطرفة تستغل النزاعات الموجودة في المنطقة، كما هو حاصل في سورية والعراق وليبيا وأفغانستان ودول أخرى، حيث استغلت الصراعات المحلية لتنفيذ أجندتها الإرهابية.

د.جهانجر: العالمان العربي والإسلامي يدفعان الفاتورة الأغلى في ضحايا الإرهاب.. والمملكة برهنت عن رغبتها الجادة في مواجهته

وشدّد على أن الأمم المتحدة تسعى من خلال الدول الأعضاء لكي يكون توجهها موحداً، وأن هذا يتطلب من الدول الأعضاء ألاّ تستخدم الإرهاب كأداة سياسية، مبيناً أن المملكة تمثل دولة استقرار وسلام في المنطقة، وأثبتت من خلال وحدة الجبهة الداخلية وتعاونها مع المنظمات الدولية أن تكوّن أداة قوية في مواجهة الإرهاب، وهذا ما يجعلها تتمتع بالاستقرار في منطقة تشاهدون ما يحدث فيها حالياً من حروب؛ بسبب اتخاذها الإجراءات الوقائية التي تمنعها من تعرضها للأخطار التي يتعرض لها دول المنطقة، مؤكداً أنهم يسعون في المركز للاستفادة من تجارب المملكة الناجحة، وكيف يمكن البناء عليها وتعزيزها وتطبيقها على مستوى المناطق والدول الأخرى.

أولريك: ندعم بقوة جهود الدول في بناء قدراتها وتطوير أنظمتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية

أنظمة قضائية

وفيما يتعلق بمواكبة خطط واستراتيجيات المركز لهذا التغير والتطور المتسارع في علم الجريمة ومخططات القوى الإرهابية، أوضح أولريك أونفلد على أنه من أولويات هذا المركز تطوير البرامج المتعلقة بقضية مكافحة الإرهاب، وقال: لا شك أن الاستراتيجية التي تحدث عنها د. جهانقير خان هي استراتيجية شاملة، حيث ان لديهم مشروعاً يتعامل مع مختلف العناصر، خاصةً فيما يتعلق بالتطور في علم الجريمة، مضيفاً أن الأعمال الإجرامية تتطلب استجابة قضائية فيما يتعلق بالمحاسبة، والمركز يدعم وبكل قوة جهود الدول الأعضاء في بناء قدراتها وتطوير أنظمتها القضائية في مكافحة هذه الأنشطة الإرهابية، مبيناً أن ذلك يقتضي تدريب أفراد الأمن والشرطة على قضايا تشمل حقوق الإنسان، والأمور الأكثر تعقيداً مثل الاختطاف من أجل الحصول على فدية، وبعض الأنشطة الإرهابية، وهذا كله للاستجابة للمخاطر الإرهابية التي نراها.

وتداخل د. جهانقير خان قائلاً: أود أن أضيف نقطة أخرى هنا وهو أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم تقريراً شاملاً قبل شهر أمام مجلس الأمن الدولي عن الارتباطات ما بين المنظمات الإرهابية وما بين العصابات الإجرامية، وقد استطاع أن يضع تصورات واضحة للأمم المتحدة وللمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ومؤخراً تم تنظيم مؤتمر دولي في المملكة المغربية للخبراء وذلك عن أمن الحدود، لأن الإرهابيين يتعاملون مع المجرمين بهدف عبور الحدود، ونحن بدورنا نقوم بمواجهة هذه الممارسات من خلال دعم جهود العديد من الجهات مثل شرطة الحدود والجوازات، وقوات الجيش من أجل التوصل إلى طرق تؤدي بنا إلى مكافحة هذه الأنشطة، مبيناً أن هذه تعد استجابة مباشرة لما تقوم به (داعش) من اختراق لحدود الدول التي تتواجد فيها، ذاكراً أنه لم يقتصر عملها على اختراق الحدود بل إلى نسف

شبكةعيونالإخبارية

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