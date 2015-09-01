خادم الحرمين يبعث برسالة إلى الرئيس الجزائري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر محمود بن حسين قطان الرسالة لمعالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال لقائه معه أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وتم خلال اللقاء بحث السبل ووسائل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.