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نائب خادم الحرمين يؤكد على توجيهات الملك بدعم ومساعدة اليمن

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نائب خادم الحرمين يؤكد على توجيهات الملك بدعم ومساعدة اليمن نائب خادم الحرمين يؤكد على توجيهات الملك بدعم ومساعدة اليمن

    رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف أمس جلسة مجلس الوزراء، واطلع سموه المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أخيه فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتأكيده -رعاه الله- على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء قدر ما عبر عنه الرئيس عبدربه هادي في رسالته الخطية لخادم الحرمين، وما تضمنته من شكر وامتنان على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية. وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي في قرية كرانة بالبحرين.

الموافقة على برامج للتعاون الثقافي والتربوي والإذاعي والتلفزيوني مع

وأفاد القصبي أن المجلس وافق على التوقيع مع الجانب المصري على برامج تنفيذية للتعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي وبرنامج تربوي تعليمي. والتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل، والزراعة، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتوقيع عليها. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) كما وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في نظام خدمة الحجاج، ووافق على اللائحة التنظيمية (الجديدة) لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية. ووصل الأمير محمد بن نايف إلى الرياض أمس قادماً من جدة. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

إلى ذلك أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف، عقب صلاة العصر أمس صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

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