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مركز الملك سلمان يدشن مخيم إيواء مؤقتاً في العبر

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الرياض - واس

    استفاد ثلاثة آلاف يمني من المخيم الإيوائي الذي افتتحه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمديرية العبر التي تبعد 97 كلم عن منفذ الوديعة. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز رأفت الصباغ أن افتتاح المخيم المؤقت بمديرية العبر، جاء كحل لمشكلة التكدس في منفذ الوديعة، حيث أنشئ المركز على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع، وزود بأماكن مخصصة للنساء والرجال مع توفير كامل الخدمات والمتطلبات الضرورية من كهرباء وتكييف ودورات مياه وبرادات خاصة بالشرب والمياه المحلاة. الى ذلك أقرت اليمنية إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية، موكلة إليها مهمة تأمين التعافي القومي واستعادة الأمن والسلام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

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