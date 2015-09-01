وكيل تعليم الغربية يطالب الأخصائيين الاجتماعيين بتوعية الطلاب ضد التطرف

طالب أحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، موجهى التربية الاجتماعية، بضرورة توعية الطلاب ضد أى فكر متطرف أو عادات سيئة، أو غريبة تصدر منهم، واحتواء جميع الطلاب وبحث مشكلاتهم وحلها، وتقديم كل المساعدات للأخذ بيد الطلاب بعيدًا عن أى تطرف أو خلل سلوكى.

كما وضع وكيل الوزارة 3 محاور رئيسية لموجهى التربية الاجتماعية، وهى تعديل السلوك، ولائحة الانضباط، والأمن الفكرى، لتكون المنهج الأساسى الذى يتحتم السير على خطاه فى بداية العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بموجهى التربية الاجتماعية فى البرنامج التدريبى المنعقد بمدرسة طنطا الثانوية بنات، بإدارة غرب طنطا التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة توعية الطلاب ضد أى فكر متطرف أو عادات سيئة أو غريبة تصدر منهم، واحتواء جميع الطلاب وبحث مشكلاتهم وحلها الحل المناسب، وتقديم كل المساعدات للأخذ بيد الطلاب بعيدًا عن أى تطرف أو خلل سلوكى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الدور الهام الذى تلعبه التربية الاجتماعية فى جميع المؤسسات التعليمية، بدءًا من مواجهة المشكلات وحتى حلها، مؤكدًا أن التربية الاجتماعية عليها العبء الأكبر فى العملية التعليمية، سواء فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم أو الفائقين أو معالجة الظواهر السلبية أو مواجهة المشكلات الطلابية أو الأنشطة التربوية والعلمية، بالإضافة إلى الكم الهائل من التسجيل المكتبى لدعم النشاط بالتسجيل.

وأكد أحمد فكرى، أن حصة خدمة المجتمع التى تسند للأخصائى الاجتماعى كحصة نشاط، لابد وأن تدرس للطلاب لكل صف وليس لكل فصل، على أن يكون هناك عدد لا يزيد على 25 طالبًا لكل نشاط، حتى يتسنى لجميع الطلاب أن يستفيدوا من جميع الأنشطة الموجودة بالمدرسة، ولا تقتصر على نشاط واحد بعينه.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مديرى الإدارات، لإبلاغ مديرى المدارس بضرورة التخفيف القانونى فى حصة خدمة المجتمع، على الأخصائيين لإتاحة الفرصة لهم للتسجيل المكتبى.