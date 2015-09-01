نيستا مدربا لفريق ميامي الأمريكي

(إفي): أصبح اللاعب الإيطالي السابق أليساندرو نيستا مدربا جديدا لميامي إف سي الأمريكي، النادي الذي يعد مواطنه باولو مالديني أحد ملاكه، والذي سيشارك بدءا من أبريل 2016 في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم "دورى شمال أمريكا لكرة القدم".

ويستعد نيستا الذي أنهى العام الماضي مسيرته الكروية في صفوف فريق تشيناين الهندي، لخوض تجربته الأولى كمدرب.

وعقد المدافع السابق (39 عاما) اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بصحبه زميله السابق بفريق آيه سي ميلان، باولو مالديني.

وصرح مدرب ميامي الجديد "أنا سعيد لأنني تمكنت من إضافة فصل جديد رائع لمسيرتي الكروية، وأنا ممتن لأن الفرصة أتيحت لي لقيادة ميامي نحو التتويج بلقب دورى شمال أمريكا لكرة القدم".

من جانبه، أكد مالديني أن لديه ثقة كاملة في المدرب الجديد، قائلا "نحن سعداء لأن نيستا أصبح معنا. وكوني زميل سابق وصديق شخصي له، فأنا أثق في قدراته، وأعتقد أيضا أنه سيبذل كل ما في وسعه مع اللاعبين"