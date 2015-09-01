أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – يوفنتوس يضم هيرنانيس من إنتر ميلان

Google+ Print
رسميا – يوفنتوس يضم هيرنانيس من إنتر ميلان رسميا – يوفنتوس يضم هيرنانيس من إنتر ميلان

أعلن يوفنتوس رسميا ضمه للاعب خط الوسط البرازيلي هيرنانيس قادما من إنتر ميلان بعقد يمتد لثلاث سنوات وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات في إيطاليا بعدة دقائق.

واجتاز اللاعب البرازيلي الفحص الطبي الذي خضع له مساء يوم الاثنين بنجاح ليوقع على عقود انتقاله للبيانكونيري.

وأوضح موقع يوفنتوس الرسمي بأن الصفقة كلفته 11 مليون يورو سوف يتم دفعها على ثلاثة مرات، كما أن هناك مليوني يورو آخرين كحوافز.

في الوقت ذاته نجح يوفنتوس في ضم ماريو ليمينا من مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 500 ألف يورو، مع أحقية شراء خلال العام المقبل مقابل 9 مليون و500 ألف يورو.

هذا بالإضافة لإمكانية دفع مليون يورو أخرى كحوافز لمارسيليا بناء على أداء اللاعب.

وبذلك ضم يوفنتوس 10 صفقات خلال الصيف الجاري هم نيتو، باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، سامي خضيرا، خوان كوادرادو، سيموني زازا، أليكس ساندرو، دانييلي روجاني، هيرنانيس، وليمينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع