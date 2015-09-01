رسميا – يوفنتوس يضم هيرنانيس من إنتر ميلان

أعلن يوفنتوس رسميا ضمه للاعب خط الوسط البرازيلي هيرنانيس قادما من إنتر ميلان بعقد يمتد لثلاث سنوات وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات في إيطاليا بعدة دقائق.

واجتاز اللاعب البرازيلي الفحص الطبي الذي خضع له مساء يوم الاثنين بنجاح ليوقع على عقود انتقاله للبيانكونيري.

وأوضح موقع يوفنتوس الرسمي بأن الصفقة كلفته 11 مليون يورو سوف يتم دفعها على ثلاثة مرات، كما أن هناك مليوني يورو آخرين كحوافز.

في الوقت ذاته نجح يوفنتوس في ضم ماريو ليمينا من مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 500 ألف يورو، مع أحقية شراء خلال العام المقبل مقابل 9 مليون و500 ألف يورو.

هذا بالإضافة لإمكانية دفع مليون يورو أخرى كحوافز لمارسيليا بناء على أداء اللاعب.

وبذلك ضم يوفنتوس 10 صفقات خلال الصيف الجاري هم نيتو، باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، سامي خضيرا، خوان كوادرادو، سيموني زازا، أليكس ساندرو، دانييلي روجاني، هيرنانيس، وليمينا.