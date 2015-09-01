أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – خواكين يترك فيورنتينا للعودة إلى منزله

Google+ Print
رسميا – خواكين يترك فيورنتينا للعودة إلى منزله رسميا – خواكين يترك فيورنتينا للعودة إلى منزله

أعلن ريال بيتيس عن ضمه للاعبه السابق خواكين سانشيز قادما من فيورنتينا بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد عامين قضاهم مع فريق مدينة فلورنسا.

خواكين هو أحد لاعبين ريال بيتيس حيث بدأ مشواره مع الكرة في أكاديمية الفريق قبل الصعود للفريق الأول عام 2000 واستمر معهم لست سنوات قبل الانتقال إلى فالنسيا.

وبعد نهاية رحلته مع فالنسيا انتقال خواكين إلى مالاجا ومنه إلى فيورنتينا حيث قضى عامين قبل أن يقرر العودة لمنزله مرة أخرى على حد قوله.

وكان خواكين هو أحد أعضاء فريق بيتيس الذي توج بكأ إسبانيا في موسم 2005-2004 وهي آخر البطولات التي حصل عليها الفريق الإسباني منذ ذلك الوقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع