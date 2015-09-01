12 قناة تعليمية تقدم 100 درس لجميع المراحل أسبوعياً

اعتبرت وزارة التعليم أن إحلال البدائل التعليمية الإلكترونية سيكون رافداً لتسهيل وصول التعليم وضمان استمراريته تحت أي ظرف ووفق منظومة كوادر بشرية مؤهلة لقيادة عجلة التعليم الإلكتروني وعبر برامج بديلة لمواجهة أي عائق قد يعترض وصول الطالب لمدرسته.

وبإطلاق أكثر من 12 قناة تعليمية تبث عبر تردد عرب سات 10730 أفقي نايل سات 11564، يستطيع أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة استخدامها بديلاً جاذباً في العملية التعليمية.

وقال د. أحمد الصقر المشرف العام على قنوات التعليم، إن القنوات التعليمية هي بدائل تضم حلولاً إلكترونية وفضائية تعتمد على الإنترنت والأقمار الصناعية، والقنوات. وأضاف: "عرب سات تحملت تكاليف الحيز الفضائي، كما أن المحتوى متوفر من خلال خدمة (دروس) التي تقدمها شركة (تطوير) وكل هذا أسهم في تخفيض التكلفة". وأشار إلى أنه تم تصنيف القنوات على أساس المرحلة الدراسية، حيث تم تخصيص قناة لكل مرحلة دراسية، بمتوسط خمس ساعات يوميا تعاد مرات عدة يومياً، بحيث يتاح متابعة القناة في حال اختلاف المراحل الدراسية داخل الأسرة، لافتاً إلى أن "الكوادر البشرية في القنوات ما بين معلم وإداري وفني وهندسي".

من جهته، أوضح د. ناصر بن حمد العويشق المدير التنفيذي لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، أن بداية العمل على إطلاق قنوات (عين) الفضائية بدأ باختيار المعلمين والمشرفين للمرحلة الابتدائية، استنادا إلى كفاءاتهم بالتعاون مع قسم الإشراف التربوي في "تعليم الرياض".

وقال: "جرى تشكيل مجموعات العمل لمواد الرياضيات والعلوم ومادة لغتي لجميع صفوف المرحلة الابتدائية من حيث الإعداد والتقديم والإشراف والمتابعة"، مشيراً إلى أن "العاملين في هذه القنوات التعليمية يخضعون إلى تدريبات مكثفة على حقائب مهارية في إعداد العروض التقديمية الفعالة ومهارات تقديم الدروس الإلكترونية وكيفية استخدام منصة الفصول الافتراضية"، مضيفاً أن عدد الدروس التي تبث أسبوعياً تصل إلى 100 درس لجميع المراحل. ولفت إلى أن "الفريق عمل بشكل متواصل ومتناغم لمدة ثلاثة أيام لإنجاز مواد الأسبوع الأول لتكون جاهزة للبث في الوقت المحدد. ولايزال العمل مستمراً على تجويد المنتج وشرح بقية الموضوعات في المناهج المحددة للمرحلة الابتدائية، حيث يعكف مشرفو المرحلة على ترتيب الدروس ومراجعة التسجيلات ومن ثم جمعها وتصنيفها قبل إرسالها للبث".

وعن المرحلتين المتوسطة والثانوية، أفاد العويشق بأنه تمت الاستفادة من الدروس المسجلة والمقدمة سابقا لمقررات المرحلتين من خدمة دروس التي أعدتها مدرسة تطوير الإلكترونية، حيث يقوم المشرفون بالعمل على ترتيب جميع التسجيلات ووضع الجداول الأسبوعية للبث حسب ترتيب الدروس في المناهج الدراسية، ومن ثم تحميلها وإرسالها للبث التلفزيوني لقنوات عين الفضائية، مما يتطلب تركيزا عاليا أثناء الاختيار والتصنيف للتوافق مع ترتيب الدروس في الكتب المدرسية.